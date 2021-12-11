Финн Йони Мяки пропустит этап Кубка мира в Давосе из-за проблем со здоровьем

Финский лыжник Йони Мяки по состоянию здоровья пропустит третий этап Кубка мира в Давосе (Швейцария). Соревнования пройдут с 11 по 12 декабря. В программу этапа вошли спринтерский гонки и коньковые «разделки» на 10 и 15 км у женщин и мужчин соответственно.
«Суббота была самой важной гонкой начала зимы, но не всё пошло по плану. Плохие результаты и общее положение дел в Лиллехаммере говорят о том, что не всё на своих местах. После поездки туда я приболел, из-за чего пропущу несколько выходных. Надо начать планировать новый маршрут к основным соревнованиям сезона», — написал Мяки в своём «инстаграме».
Публикация доступна в «инстаграме» Йони Мяки.
В общем зачёте КМ у мужчин после двух этапов лидирует норвежец Йоханнес Клебо, вторым идёт россиянин Александр Большунов.
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