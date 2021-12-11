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Лыжные гонки, Кубок мира — 2021/2022: мужчины/женщины, спринт, онлайн-трансляция 11 декабря 2021

Лыжные гонки. Кубок мира — 2021/2022. Давос. Спринт. Большунов зарубится с Клебо? LIVE
Андрей Шитихин
Александр Большунов и Йоханнес Клебо
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Третий этап Кубка мира пройдёт в Швейцарии. Всё самое интересное, что будет происходить в коньковом спринте — в нашей онлайн-трансляции.
Календарь Кубка мира по лыжным гонкам
Общий зачёт Кубка мира

Сегодня, 11 декабря, в швейцарском Давосе стартует третий этап Кубка мира — 2021/2022 по лыжным гонкам. В программе субботы — коньковый спринт. Неделю назад в Лиллехаммере спринтерские гонки сложились для сборной России неудачно. Как будет на этот раз? Обо всём расскажем в нашей онлайн-трансляции. Начало квалификации — в 13.45 мск.

Live Андрей Шитихин

Возможно, именно сегодня состоится, наконец, очная битва Йоханнеса Клебо и Александра Большунова. Но на старте сезона феерят не только они. Есть и другие герои.

Все ждали битвы Большунова против Клебо. Но на старте сезона лидерам непросто Все ждали битвы Большунова против Клебо. Но на старте сезона лидерам непросто
10:32 Андрей Шитихин

В Давосе пройдёт третий этап Кубка мира. А второй этап был в Лиллехаммере и завершился самым красивым образом для сборной России. Вспоминать об этом хочется постоянно.

10:22 Андрей Шитихин

Состав сборной России на квалификацию сегодняшних спринтов:

Женщины: Анастасия Фалеева, Вероника Степанова, Лилия Васильева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Христина Мацокина.

Мужчины: Иван Якимушкин, Андрей Ларьков, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Денис Филимонов, Глеб Ретивых, Артём Мальцев, Александр Большунов.

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