Лыжные гонки. Кубок мира — 2021/2022. Давос. Спринт. Большунов зарубится с Клебо? LIVE

Третий этап Кубка мира пройдёт в Швейцарии. Всё самое интересное, что будет происходить в коньковом спринте — в нашей онлайн-трансляции.

Сегодня, 11 декабря, в швейцарском Давосе стартует третий этап Кубка мира — 2021/2022 по лыжным гонкам. В программе субботы — коньковый спринт. Неделю назад в Лиллехаммере спринтерские гонки сложились для сборной России неудачно. Как будет на этот раз? Обо всём расскажем в нашей онлайн-трансляции. Начало квалификации — в 13.45 мск.