Лыжные гонки. Кубок мира — 2021/2022. Давос. Спринт. Большунов зарубится с Клебо? LIVE

Сегодня, 11 декабря, в швейцарском Давосе стартует третий этап Кубка мира — 2021/2022 по лыжным гонкам. В программе субботы — коньковый спринт. Неделю назад в Лиллехаммере спринтерские гонки сложились для сборной России неудачно. Как будет на этот раз? Обо всём расскажем в нашей онлайн-трансляции. Начало квалификации — в 13.45 мск.
Возможно, именно сегодня состоится, наконец, очная битва Йоханнеса Клебо и Александра Большунова. Но на старте сезона феерят не только они. Есть и другие герои.
В Давосе пройдёт третий этап Кубка мира. А второй этап был в Лиллехаммере и завершился самым красивым образом для сборной России. Вспоминать об этом хочется постоянно.
Состав сборной России на квалификацию сегодняшних спринтов:
Женщины: Анастасия Фалеева, Вероника Степанова, Лилия Васильева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Христина Мацокина.
Мужчины: Иван Якимушкин, Андрей Ларьков, Сергей Устюгов, Александр Терентьев, Денис Филимонов, Глеб Ретивых, Артём Мальцев, Александр Большунов.
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