Сергей Устюгов вышел в финал спринта в Давосе, Терентьев — нет

В Давосе (Швейцария) проходит третий этап Кубка мира по лыжным гонкам. Россиянин Сергей Устюгов вышел в финал спринта в Давосе. Вторым участником финала из этого забега стал норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Кроме того, в роли лаки-лузеров в финал отобрались Ришар Жуве (Франция) и Эрик Вальнес (Норвегия).



Другой россиянин Александр Терентьев стал третьим в своём забеге. Первое место занял Лука Шанава. Норвежец Эвен Нортуг занял второе место.



Ранее из-за плохого самочувствия со спринта снялся вице-лидер общего зачёта Кубка мира, россиянин Александр Большунов. Другие представители России – Андрей Ларьков, Денис Филимонов и Иван Якимушкин не сумели пройти отбор в квалификации. Этап Кубка мира в Давосе завершится завтра, 12 декабря.