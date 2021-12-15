Дмитрий Губерниев ответил на вопрос о претензиях к Елене Вяльбе

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев ответил на вопрос, какие у него имеются претензии к главе Федерации лыжных гонок России Елене Вяльбе.

«Я не хочу это озвучивать. Нам так или иначе продолжать жить и работать. Не скажу, что вместе, но и точно не порознь.

С моей точки зрения, Вяльбе принесёт больше пользы не как депутат, а как руководитель федерации. Но это не отменяет того, что вопросов к ней у меня очень много. Я достаточно задавал их ей. Мне до сих пор интересно узнать, почему она уехала с того самого марафона – последней гонки ЧМ-2021? Случилась ситуация Большунова и Клебо, и после гонки присутствие Елены Вальерьевны было жизненно необходимо.

Мне кажется, Елене Валерьевне нужно просто признать: спорт – это индустрия развлечений для людей. Тяжелейший труд, да – для Вяльбе, тренеров, смазчиков, Большунова… Но для людей это шоу. Пока наши руководители это не поймут, лыжные гонки будут собирать рейтинг, который уступает программе «Привет, Андрей!»

Большунов это, кстати, понял. После сезона ему грамотные люди подсказали: тут Ургант, тут Comedy Club, тут ещё что-то – это капитализация спортсмена. Хотя в ответ на вопрос про меня он сказал: я не пойду на шоу к Губерниеву. На какое ещё шоу? У меня нет никакого шоу», — цитирует Губерниева Sports.ru.

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