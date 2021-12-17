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Александра Большунова решили поставить в пару с Александром Терентьевым на спринт

Александра Большунова решили поставить в пару с Александром Терентьевым на спринт
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Лидер мужской сборной России Александр Большунов побежит командный спринт с Александром Терентьевым на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Об этом рассказал старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко. По словам Бородавко, окончательное решение будет принято после личного спринта, который состоится в субботу, 18 декабря.

«Что касается состава на тим-спринт, то хотелось бы, чтобы Большунов побежал с Терентьевым. Окончательное решение будет принято после спринта. Такая же ситуация и с Непряевой — решение после спринта», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Командный спринт состоится в воскресенье, 19 декабря.

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