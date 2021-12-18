Ретивых и Терентьев вышли в полуфинал спринта на этапе Кубка мира в Дрездене

В Дрездене (Германия) на четвёртом этапе Кубка мира по лыжным гонкам прошли четвертьфинальные спринтерские забеги у мужчин. От сборной России в них участвовали лишь Александр Терентьев (8-е место в квалификации) и Глеб Ретивых (9-е место). Оба сумели квалифицироваться в полуфиналы.

Ретивых в третьем забеге стал вторым, уступив лишь французу Луке Шанава. Терентьев выиграл в четвёртом заезде. Россияне попали в один полуфинальный забег.

Отметим, что действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» Александр Большунов сенсационно не сумел пробиться в четвертьфинал, став 31-м в квалификации. А нынешний лидер общего и спринтерского зачёта Кубка мира, норвежец Йоханнес Клебо пропускает этап в Дрездене, готовясь к Олимпийским играм – 2022 по личной программе.