Стало известно, кто из норвежских лыжников гарантированно выступит на Олимпиаде-2022

Опубликован список норвежских лыжников, которые гарантировали себе участие в Олимпийских играх – 2022, которые пройдут в Пекине (Китай) с 4 по 20 февраля. Об этом сообщает издание Aftenposten со ссылкой на главного менеджера олимпийской сборной Торе Овребё.

В него вошли:

Майкен Касперсен Фалла

Хелене Марие Фоссесхолм

Ханс Кристер Холунд

Эмиль Иверсен

Терезе Йохауг

Йоханнес Клебо

Эрик Вальнес

Симен Хегстад Крюгер

Ховард Солос Тёугбёль

Хейди Венг

Лотта Уднес Венг

Тириль Уднес Венг.

Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год). Ранее США, Великобритания, Австралия и Канада объявили дипломатический бойкот Олимпиаде в Китае.