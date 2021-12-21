Норвежский журналист: надежды, что Александр Большунов вернулся, рухнули в Дрездене

Норвежский журналист Оле Кристиан Стрём поделился мнением о выступлениях лидера мужской сборной России Александра Большунова на этапе Кубка мира в Дрездене. В личном спринте Большунов не вышел в четвертьфинал, заняв 31-е место в квалификации, а в командном спринте стал третьим вместе с Александром Терентьевым.

«Надежды, что Александр Большунов вернулся, рухнули в Дрездене. Он не прошёл квалификацию в спринте. Признают, что он принёс пользу в командном спринте (вместе с Глебом Ретивых), хотя две норвежские команды, в которых к тому же не было быстрейших спортсменов, обогнали Россию», — отмечается в материале журналиста на сайте издания Aftenposten.

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