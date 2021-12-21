Юрий Бородавко рассказал, кто из лыжников его группы выступит на «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, кто из лыжников, занимающихся в его группе, выступит на многодневке «Тур де Ски». По его словам, это Александр Большунов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Наталья Непряева и Яна Кирпиченко.
«Говоря о моей группе спортсменов, планируем, что на «Тур де Ски» выступят Большунов, Червоткин, Спицов, Терентьев, Непряева и Кирпиченко. Если не произойдёт ничего экстраординарного и все будут здоровы, то надеемся, что все примут участие», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Лыжная многодневка «Тур де Ски» пройдёт с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022 года. Забеги пройдут на территории трёх стран, а именно Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями «Тур де Ски» являются россиянин Александр Большунов (выиграл 2 раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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