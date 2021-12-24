Партнёр Мяки по командному спринту возобновил тренировки после перелома ребра

Финский лыжник Ристоматти Хакола, партнёр Йони Мяки по командному спринту, рассказал о своём восстановлении после травмы, полученной им на домашнем этапе Кубка мира в Руке.

«Постепенно есть улучшение состояния, хотя рёбра ещё немного болят. Я всё-таки надеюсь принять участие в чемпионате Финляндии, который пройдёт в Иматре 8-9 января, а затем продолжить дальнейшее восстановление», — приводит слова Хаколы Is.fi со ссылкой на его «инстаграм». 30-летний финн сломал рёбра в ноябре, но в последние пару недель уже тренируется в щадящем режиме.

Напомним, в феврале 2021 года Хакола и Мяки заняли второе место в командном спринте на чемпионате мира. Тогда они опередили россиян Александра Большунова и Глеба Ретивых.