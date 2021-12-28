Юлия Ступак «наконец поняла» причину болей в ногах

Лыжница сборной России Юлия Ступак назвала причину болей в ногах, на что жаловалась ранее. В квалификации спринта на первом этапе «Тур де Ски» Ступак заняла 26-е место и пробилась в четвертьфинал.

«У меня традиционно есть проблема с квалификацией — и коньком, и классикой. Думаю, проблема носит скорее функциональный, нежели психологический характер, то есть организму нужно просто проработаться. Задача квалификации всё-таки — пройти в финал, а не выиграть её любой ценой.

Мы наконец поняли причины проблемы, о которой Маркус (Крамер. — Прим. «Чемпионата») говорил ранее, — болей в мышцах ног. Это произошло из-за длительного нахождения в горах, небольшой перегрузки. Сейчас будем это состояние постепенно убирать, чтобы в дальнейшем всё было в порядке», — цитирует Ступак «Матч ТВ».

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