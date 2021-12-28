Юлия Ступак «наконец поняла» причину болей в ногах

Лыжница сборной России Юлия Ступак назвала причину болей в ногах, на что жаловалась ранее. В квалификации спринта на первом этапе «Тур де Ски» Ступак заняла 26-е место и пробилась в четвертьфинал.
«У меня традиционно есть проблема с квалификацией — и коньком, и классикой. Думаю, проблема носит скорее функциональный, нежели психологический характер, то есть организму нужно просто проработаться. Задача квалификации всё-таки — пройти в финал, а не выиграть её любой ценой.
Мы наконец поняли причины проблемы, о которой Маркус (Крамер. — Прим. «Чемпионата») говорил ранее, — болей в мышцах ног. Это произошло из-за длительного нахождения в горах, небольшой перегрузки. Сейчас будем это состояние постепенно убирать, чтобы в дальнейшем всё было в порядке», — цитирует Ступак «Матч ТВ».
Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.
- 28 декабря 2021
-
16:18
-
16:08
-
16:06
-
15:54
-
15:51
-
15:50
-
15:47
-
15:44
-
15:25
-
15:10
-
15:06
-
14:57
-
14:53
-
14:48
-
14:33
-
14:10
-
14:06
-
13:53
-
13:38
-
10:00
-
09:22
-
09:17
-
01:04
-
00:57
-
00:46
- 27 декабря 2021
-
21:13
-
20:51
-
19:12
-
18:56
-
18:28
-
16:45
-
16:32
-
15:27
-
14:42
-
14:21