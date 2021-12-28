Елена Вяльбе и Виктор Майгуров высказались о пиаре лыжных гонок и биатлона

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе и президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров поделились мнением, нужна ли этим видам спорта дополнительная популярность, чтобы их чаще обсуждали в прессе.

«Я за то, чтобы нас не пиарили раньше времени. Никому не нужны раздутые скандалы. Медали любят тишину — моё глубокое убеждение», — передаёт слова Елены Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

«Я сам человек непубличный, пиар лишний не нужен. Мы делаем свою работу, у нас вид спорта такой. И наши спортсмены не рвутся быть в телевизоре. Само собой, это будет, когда будет результат. Общение с журналистами необходимо, но всё должно быть в меру», — добавил Виктор Майгуров.