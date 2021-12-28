Клебо осталось одержать одну победу на чемпионате мира, чтобы повторить рекорд Нортуга

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо приблизился к рекорду своего соотечественника Петтера Нортуга по победам на чемпионатах мира.
Сегодня Клебо одержал 46-ю победу в рамках чемпионатов мира за свою свою карьеру. Петтер Нортуг за всё время выступлений одержал на одну победу больше.
Сегодня состоялись финальные забеги спринта свободным стилем у мужчин в рамках первого этапа многодневки «Тур де Ски». Победителем стал норвежец Йоханнес Клебо, второе место занял француз Ришар Жуве, третье — ещё один француз Лука Шанава.
Ранее, после полуфинального забега, FIS удовлетворила запрос сборной России касательно грубых действий француза Рено Же на финише полуфинального забега в рамках первого этапа «Тур де Ски». Же встал вперёд россиянина Александра Терентьева в финишном створе, что замедлило ускорение лыжника.
«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
- 28 декабря 2021
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