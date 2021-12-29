Александр Большунов стал вторым в классической разделке на первом этапе «Тур де Ски»

В Ленцерхайде (Швейцария) завершилась мужская разделка классическим стилем на 15 км в рамках первого тура лыжной многодневки «Тур де Ски». Его выиграл представитель Финляндии Ийво Нисканен, второй результат у россиянина Александра Большунова, третий – норвежец Пол Голберг.
«Тур де Ски», I этап. Индивидуальная гонка, 15 км. Мужчины. Свободный стиль.
1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 34.52,7 секунды
2. Александр Большунов (Россия) — отставание +19,3
3. Пол Голберг (Норвегия) +25,2
4. Йоханнес Клебо (Норвегия) +34,3
5. Иван Якимушкин (Россия) +34,6
7. Денис Спицов (Россия) +55,7
12. Илья Семиков (Россия) +1.21,4
14. Алексей Червоткин (Россия) +1.26,3
16. Артём Мальцев (Россия) +1.28,7
18. Александр Терентьев (Россия) +1.36,2
27. Андрей Мельниченко (Россия) +1.59,8.
«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
- 29 декабря 2021
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