Александр Большунов стал вторым в классической разделке на первом этапе «Тур де Ски»

В Ленцерхайде (Швейцария) завершилась мужская разделка классическим стилем на 15 км в рамках первого тура лыжной многодневки «Тур де Ски». Его выиграл представитель Финляндии Ийво Нисканен, второй результат у россиянина Александра Большунова, третий – норвежец Пол Голберг.

«Тур де Ски», I этап. Индивидуальная гонка, 15 км. Мужчины. Свободный стиль.

1. Ийво Нисканен (Финляндия) — 34.52,7 секунды

2. Александр Большунов (Россия) — отставание +19,3

3. Пол Голберг (Норвегия) +25,2

4. Йоханнес Клебо (Норвегия) +34,3

5. Иван Якимушкин (Россия) +34,6

7. Денис Спицов (Россия) +55,7

12. Илья Семиков (Россия) +1.21,4

14. Алексей Червоткин (Россия) +1.26,3

16. Артём Мальцев (Россия) +1.28,7

18. Александр Терентьев (Россия) +1.36,2

27. Андрей Мельниченко (Россия) +1.59,8.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.