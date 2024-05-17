Вяльбе — о доходах лыжников: не факт, что они бы так зарабатывали за пределами России

Президент ФЛГР Елена Вяльбе заявила, что далеко не все спортсмены за пределами России смогли бы зарабатывать деньги, а не терять их, но и постоянно думать о призовых, занимаясь спортом, нельзя, потому что будут страдать результаты.

«Они зарабатывают. Те, кто на самом деле заезжает в шестёрку или в десятку на чемпионате страны. И я могу честно сказать, что для некоторых спортсменов, которые здесь выступают сейчас хорошо, не факт, что они бы так зарабатывали за пределами нашей страны. Да, понятно, Большунов, наверное, Вероника теряет, но в большей массе спортсмены как раз зарабатывают, они не теряют.

В некоторых видах спорта, мне кажется, не все вообще захотят возвращаться. Я когда вижу, сколько фигуристы зарабатывают, они, наверное, думают, зачем нам всё это нужно, если здесь всё так, как говорится, замечательно. Но я не могу сказать, что я противник того, чтобы спортсмены думали только о деньгах. Но я реально всегда им говорю, что если ваши мысли будут только о том, чтобы заработать в спорте денег, то, поверьте, результата уже точно не будет. Потому что это должно быть как бы равновесие такое. Человек должен стремиться к своим целям и понимать, что да, это ещё и возможность заработать», — сказала Вяльбе в интервью Андрею Романову на его YouTube-канале.

Ранее президент ФЛГР высказалась о мотивации российских спортсменов.