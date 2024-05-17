«Нужно ставить цель сегодняшнего дня». Вяльбе — о мотивации российских лыжников

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос о мотивации российских лыжников после отстранения от международных соревнований.

«Ну, на самом деле, я не люблю это слово, я всё время говорю о том, что мотивация, мне кажется, в спорте это не совсем правильное слово, потому что у спортсмена должна быть цель. Если есть цель, в любом случае у тебя уже есть мотивация.

Слушайте, ну реально, вот то, что касается мужиков, мне кажется, в связи с тем, что Саня Большунов выходит на каждую гонку, поэтому у всех есть цель его обыграть. Конечно, я понимаю, что там не у 150 человек, которые зачастую на старте, но те лидеры, которые недалеко от него, они реально каждый жаждет на каждой гонке его обыграть.

Что касается девчонок, понятно, что в этом году была лидером Вероника Степанова, с учётом того, что она всё-таки не каждую гонку выигрывала, но точно так же, ведь её точно так же, как лидера, каждый хочет обыграть. Мне кажется, у каждого есть цель. Как ни крути, всё равно спортсмен должен эту цель [ставить]. Понятно, что мы все хотим и мы все до последнего будем надеяться, что все санкции с России будут сняты и мы поедем на Олимпийские игры. Но мне кажется, нужно просто каждому ставить цель сегодняшнего дня. Сегодняшний день был, да, Спартакиада, чемпионат страны, общий зачёт Кубка России, и это тоже очень как бы серьёзные цели на самом деле», — сказала Вяльбе в эфире YouTube-канала «Андрей Романов. Будет Talk».

Напомним, в марте 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских спортсменов от международных стартов из-за ситуации на Украине.