«Думаю, Саша понял эту ошибку». Вяльбе — о здоровье Большунова

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе ответила на вопрос о проблемах со спиной у трёхкратного олимпийского чемпиона Александра Большунова.

«Большунов был у меня неделю назад дома, что-то про спину он ничего не говорил (смеётся). Но я благодарна вот реально нашему медицинскому штабу, потому что это не только Саша, это и другие ребята, и вытягивают. Я не хочу назвать каких-то отдельных фамилий по причине того, что реально там не один человек работает, кого-то упустишь, начнутся какие-то обиды. Но я думаю, что и сам Саша всё-таки с прошлым годом, он, ну, наверняка он понял вот эту ошибку, из-за которой у него был такой серьёзный срыв. Поэтому дай бог, чтобы больше этого не получилось, не повторилось.

Хотя у каждого лыжника это самый больной момент. У нас спина у всех, эти грыжи межпозвоночные, они у всех. Они рано или поздно вылазят. Ну, в общем, если всё правильно делать, то, в принципе, с ними можно, как говорится, жизнь всю жить и не тужить по большому счёту. У меня их семь штук. Ничего, я живу, всё нормально. И периодически ты с этой спиной загибаешься», — сказала Вяльбе в эфире YouTube-канала «Андрей Романов. Будет Talk».

Отметим, что Большунов в прошедшем сезоне принял участие в 20 личных гонках на всех турнирах, в которых одержал 18 побед.