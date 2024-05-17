Нисканен согласился войти в состав сборной Финляндии только на определённых условиях

Финский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион Ийво Нисканен вошёл в состав сборной Финляндии по лыжным гонкам, однако согласился на участие только при условии, что будет тренироваться отдельно от всей сборной. Об этом сообщает менеджер спортсмена Миро Руску.

«Контракт ещё не полностью составлен, но было решено, что Ийво будет управлять собой самостоятельно при подготовке и что он будет частью сборной, начиная с первого этапа», — приводит слова Руску Yle.

По словам самого Нисканена, программа тренировок, которую представили в команде, недостаточно нагружена для него. Лыжник хочет самостоятельно распределять нагрузку на тело перед соревнованиями.

Напомним, чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдёт в Тронхейме (Норвегия) с 26 февраля по 9 марта 2025 года. Также будут проходить этапы Кубка мира.