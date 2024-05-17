Вяльбе назвала условие, при котором российские лыжники поедут на Олимпиаду в 2026 году

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе заявила, что российские лыжники поедут на Олимпиаду только тогда, когда смогут выступать под своим флагом и со своим гимном.

«Каждый раз, когда заканчиваются Олимпийские игры, мы всегда говорим, что сейчас готовимся к следующим. Я понимаю, мы не едем точно в следующем сезоне на чемпионат мира. Там уже не только, как говорится, спортивная составляющая, но и политическая тоже. Но пока ещё на 100% мы не можем сказать, что мы точно не поедем на Олимпийские игры. Мы так не можем сказать, потому что всё может в одночасье поменяться, вся эта политика и весь этот бред, который там сейчас существует.

В каком случае мы поедем? Ну, команда точно может ехать только при условии, что будет флаг и гимн. Обо всём остальном даже не стоит думать», — сказала Вяльбе в интервью Андрею Романову на его YouTube-канале.

Ранее президент ФЛГР говорила о том, что немногие лыжники из России смогли бы зарабатывать столько же на международной арене, сколько им удаётся зарабатывать в своей стране.