«Слёзы наворачивалась на глаза». Отец Кертту Нисканен и Ийво Нисканена — о двойном успехе

Ээро Нисканен, отец Кертту и Ийво Нисканен, в один день выигравших индивидуальные гонки классическим стилем в рамках «Тур де Ски», рассказал о своих эмоциях от двойной победы детей.
«Слёзы наворачивались на глаза. Это была действительно эмоциональная ситуация. Я и раньше смотрел гонки, но к такому не привык. Когда дело доходит до успеха, он всегда чувствителен.
Ожидания были высокими. Я следил за прогнозом погоды и знал, что приближается мокрый снег. Погода рабочая. Где-то внутри возникло сильное предчувствие, что оба добьются успеха. Так и случилось. Горжусь победами своих детей. Это очень ценные гонки.
Они оба в хорошей форме, отлично подготовились. И если на Олимпиаде случится такая же погода, как сегодня, думаю, это станет для них преимуществом», — приводит слова Нисканена-старшего iltalehti.
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