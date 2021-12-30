«Слёзы наворачивалась на глаза». Отец Кертту Нисканен и Ийво Нисканена — о двойном успехе

Ээро Нисканен, отец Кертту и Ийво Нисканен, в один день выигравших индивидуальные гонки классическим стилем в рамках «Тур де Ски», рассказал о своих эмоциях от двойной победы детей.

«Слёзы наворачивались на глаза. Это была действительно эмоциональная ситуация. Я и раньше смотрел гонки, но к такому не привык. Когда дело доходит до успеха, он всегда чувствителен.

Ожидания были высокими. Я следил за прогнозом погоды и знал, что приближается мокрый снег. Погода рабочая. Где-то внутри возникло сильное предчувствие, что оба добьются успеха. Так и случилось. Горжусь победами своих детей. Это очень ценные гонки.

Они оба в хорошей форме, отлично подготовились. И если на Олимпиаде случится такая же погода, как сегодня, думаю, это станет для них преимуществом», — приводит слова Нисканена-старшего iltalehti.