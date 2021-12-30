Александр Большунов пояснил, зачем решил выступить в разделке в Давосе. Вяльбе была против

Лидер мужской сборной России по лыжным гонкам Александр Большунов рассказал, зачем принял решение выступить в индивидуальной гонке на третьем этапе Кубка мира в Давосе (Швейцария), который состоялся ранее в декабре.

Напомним, на том этапе приболевший Большунов не вышел на старт спринта, однако выступил в разделке, в которой показал 12-й результат. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе была против того, чтобы Большунов выходил на старт. По словам лыжника, он вышел на старт по той причине, что хотел показать хороший результат.

«Хотел показать хороший результат. Но не получилось», — приводит слова Александра норвежское издание NRK.

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