«Как я». Глеб Ретивых отреагировал на пост Эмиля Иверсена о старте «Тур де Ски»
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Четырёхкратный чемпион мира по лыжным гонкам норвежец Эмиль Иверсен опубликовал пост в своём «инстаграме» после неудачного для него начала многодневки «Тур де Ски». Он не сумел отобраться в четвертьфинал конькового спринта (стал 35-м в прологе) и занял 59-е место в классической «разделке» на 15 км.
«Плохое начало „Тур де Ски“. Однако я получил так много приятных сообщений, поэтому отправлюсь в Оберстдорф, чтобы исправить ситуацию. Я такое уже делал», — написал Иверсен в своём «инстаграме».
На пост норвежца отреагировал российский лыжник Глеб Ретивых. В комментарии он написал «Как я» и добавил эмодзи черепахи.
Фото: «Инстаграм» Эмиля Иверсена
В общем зачёте «Тур де Ски» лидирует норвежец Йоханнес Клебо. Ретивых идёт 50-м, Иверсен — 59-м.
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