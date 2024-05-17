Шведский лыжник, открывший компанию вместе с Йонссоном, объяснил, почему она обанкротилась

Шведский лыжник, бронзовый призёр Олимпиады-2006 Матиас Фредрикссон объяснил, почему их компания по недвижимости, открытая совместно с другим лыжником Эмилем Йонссоном, обанкротилась.

«Возможно, Эмиль не сделал того, что должен был сделать в полной мере. Так что банкротство было связано не только с взвинчиванием цен на материалы, но и с недостатками в управлении строительством, за которые Эмилю придётся отвечать. Я звонил, писал по электронной почте, писал сообщения и публиковал сообщения в социальных сетях — всё. Но Эмиль за последние два года стал для меня совершенно недоступным», — приводит слова Фредрикссона Expressen.

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В 2016 году два шведских лыжника основали компанию по строительству недвижимости Skidspåret i Östersund AB, однако они быстро столкнулись с проблемами. Сначала потребовалось очень много времени, прежде чем они смогли приступить к строительству домов, а как только они приступили к работе, затраты на материалы начали стремительно расти. В 2022 году компанию признали банкротом.

По словам Фредрикссона, они с Йонссоном договаривались о том, что именно Эмиль будет следить за процессом строительства. С 2022 года лыжники не общались и даже не переписывались, потому что Йонссон не отвечает.