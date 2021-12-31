Йоханнес Клебо сравнялся с Петтером Нортугом по победам на этапах Кубка мира

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо, выиграв масс-старт на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия), сравнялся с соотечественником Петтером Нортугом по количеству побед на этапах Кубка мира во всех гонках (мужчины). Теперь у Клебо, как и у Нортуга, 47 побед. На третьем месте располагается ещё один норвежец Бьорн Дэли — у него 46 побед.

В масс-старте Клебо опередил россиянина Александра Большунова, завоевавшего серебро. Отрыв норвежца от Большунова составил 3,4 секунды. Третьим стал другой норвежец Сьюр Рёте. Россиянин Иван Якимушкин замкнул первую десятку. Денис Спицов стал 11-м, Андрей Мельниченко — 18-м, Алексей Червоткин — 23-м, Глеб Ретивых — 31-м, Илья Семиков — 32-м, Александр Терентьев — 44-м, Артём Мальцев — 46-м.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.