Иван Якимушкин: я ошибся, надо было в подъём забегать. Видимо, мне дадут отдохнуть
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Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал выступление в квалификации спринта на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
«Я ошибся немного, пытался в подъём катить, а надо было забегать. Я не бегал раньше здесь спринтерский круг, вот и ошибся. А вкатывание в подъём получается вроде резкое, но снег сыпучий, проваливаешься. Видимо, мне дадут сегодня отдохнуть, но очень не хотелось бы получить в общем зачёте минуту отставания», — сказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ».
«Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:09.28,0.
2. Пол Голберг (Норвегия) +45,0.
3. Александр Большунов (Россия) +47,0.
4. Ийво Нисканен (Финляндия) +1.19,0.
5. Иван Якимушкин (Россия) +1.40,0.
Многодневка «Тур де Ски» завершится 4 января.
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