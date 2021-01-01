Иван Якимушкин: я ошибся, надо было в подъём забегать. Видимо, мне дадут отдохнуть

Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал выступление в квалификации спринта на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

«Я ошибся немного, пытался в подъём катить, а надо было забегать. Я не бегал раньше здесь спринтерский круг, вот и ошибся. А вкатывание в подъём получается вроде резкое, но снег сыпучий, проваливаешься. Видимо, мне дадут сегодня отдохнуть, но очень не хотелось бы получить в общем зачёте минуту отставания», — сказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ».

«Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:09.28,0.

2. Пол Голберг (Норвегия) +45,0.

3. Александр Большунов (Россия) +47,0.

4. Ийво Нисканен (Финляндия) +1.19,0.

5. Иван Якимушкин (Россия) +1.40,0.

Многодневка «Тур де Ски» завершится 4 января.