Мельниченко: лыжи все убитые после вчерашней гонки

Российский лыжник Андрей Мельниченко прокомментировал своё выступление в квалификации спринта классическим стилем на втором этапе «Тур де Ски». Мельниченко не удалось пробиться в четвертьфинальный раунд, он занял 42-е место.

«Вчера на масс-старте ощущения были не очень, скоростная трасса, на двух первых кругах очень сильно мышцы забили, лишь потом отпускать стало. Лыжи все убитые после вчерашней гонки, жёсткий след от ратрака, на котором лыжи просто снимало. Сегодня трасса сложная, сыпучая была, к ней сложно адаптироваться», — сказал Мельниченко в эфире «Матч ТВ».

Действующими победителями «Тур де Ски» являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.