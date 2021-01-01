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Йоханнес Клебо побил легендарный рекорд Петтера Нортуга

Йоханнес Клебо побил легендарный рекорд Петтера Нортуга
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо побил легендарный рекорд соотечественника Петтера Нортуга по количеству побед на этапах Кубка мира во всех гонках (мужчины).

После первого места в классическом спринте на втором этапе многодневки «Тур де Ски» у Клебо 48 побед. Рекорд Нортуга – 47. При этом данная победа пятая для Йоханнеса в текущем сезоне (и четвёртая подряд в спринте).

Напомним, в Оберстдорфе (Германия) норвежцы заняли весь пьедестал почёта спринта классикой в рамках второго этапа «Тур де Ски». Клебо финишировал первым, второе место занял Эрик Вальнес, третье — Пол Голберг.

«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

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