Йоханнес Клебо побил легендарный рекорд Петтера Нортуга

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо побил легендарный рекорд соотечественника Петтера Нортуга по количеству побед на этапах Кубка мира во всех гонках (мужчины).
После первого места в классическом спринте на втором этапе многодневки «Тур де Ски» у Клебо 48 побед. Рекорд Нортуга – 47. При этом данная победа пятая для Йоханнеса в текущем сезоне (и четвёртая подряд в спринте).
Напомним, в Оберстдорфе (Германия) норвежцы заняли весь пьедестал почёта спринта классикой в рамках второго этапа «Тур де Ски». Клебо финишировал первым, второе место занял Эрик Вальнес, третье — Пол Голберг.
«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
- 1 января 2022
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