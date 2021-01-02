Кершоу оценил шансы Большунова в борьбе с Клебо за победу на «Тур де Ски»

Чемпион мира 2011 года, участник четырёх Олимпиад, канадский лыжник Девон Кершоу оценил шансы россиянина Александра Большунова на победу в текущем «Тур де Ски». В данный момент Большунов идёт третьим, проигрывая лидеру норвежцу Йоханнесу Клебо более минуты.

«У мужчин «Тур де Ски» не получается таким напряжённым, как у женщин. Но здорово видеть, что привычный Большунов вернулся. Последние гонки получились довольно скучными, хоть за Клебо и интересно наблюдать. Йоханнес – художник на лыжах, и здорово, что мы своими глазами видим его величие. Но 15 км классикой — это Нисканен против Большунова, мне не терпится увидеть их противостояние. Хотя Голберг также в хорошей форме. Ну и Клебо тоже поборется, потому что он в превосходной форме. Будет интересная гонка.

Что касается общего зачёта, Большунов отстаёт от Клебо на 1 минуту и 19 секунд. Хватит ли этого? Думаю, что в этом году хватит. Но способны ли Большунов и Нисканен уехать от Клебо в Валь-ди-Фьемме? Думаю, шансов не так много, учитывая форму Йоханнеса, но если кто-то и способен его сбросить, то это Александр и Ийво. Просто вспомните, что было в Пхёнчхане. И если эти двое ужалят Клебо в гонке классикой, у нас будет очень яркое финальное горовосхождение. Если у Большунова перед последней гонкой будет 30 или даже 40 секунд отставания от Клебо, это победа Александра в «Туре». Так что по-прежнему «Тур де Ски» держит в напряжении», — сказал Кершоу в подкасте FasterSkier.