Стартлисты классических масс-стартов на 10/15 км на пятом этапе «Тур де Ски»

Международная федерация лыжного спорта опубликовала стартлисты масс-стартов классическим стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин на пятом этапе «Тур де Ски».
Женскую команду России представят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева и Христина Мацокина.
У мужчин на старт выйдут Александр Большунов, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко и Глеб Ретивых.
Общий зачёт «Тур де Ски»
Женщины
1. Наталья Непряева (Россия) — 53.40
2. Кертту Нисканен (Финляндия) — +34,0
3. Джессика Диггинс (США) — +38,0
4. Татьяна Сорина (Россия) — +46,0
5. Анамария Лампич (Словения) — +57,0…
34. Лилия Васильева (Россия) — +3.51,0
Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:11.23,0
2. Пол Голберг (Норвегия) — +1.03,0
3. Александр Большунов (Россия) — +1.19,0
4. Эрик Вальнес (Норвегия) — +2.03,0…
7. Иван Якимушкин (Россия) +2.42,0…
9. Денис Спицов (Россия) — +3.23,0
10. Александр Терентьев (Россия) — +3.27,0
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