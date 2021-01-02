Стартлисты классических масс-стартов на 10/15 км на пятом этапе «Тур де Ски»

Международная федерация лыжного спорта опубликовала стартлисты масс-стартов классическим стилем на 10 км у женщин и 15 км у мужчин на пятом этапе «Тур де Ски».

Женскую команду России представят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Яна Кирпиченко, Екатерина Смирнова, Анастасия Рыгалина, Лилия Васильева и Христина Мацокина.

У мужчин на старт выйдут Александр Большунов, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков, Алексей Червоткин, Артём Мальцев, Андрей Мельниченко и Глеб Ретивых.

Общий зачёт «Тур де Ски»

Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) — 53.40

2. Кертту Нисканен (Финляндия) — +34,0

3. Джессика Диггинс (США) — +38,0

4. Татьяна Сорина (Россия) — +46,0

5. Анамария Лампич (Словения) — +57,0…

34. Лилия Васильева (Россия) — +3.51,0



Мужчины

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:11.23,0

2. Пол Голберг (Норвегия) — +1.03,0

3. Александр Большунов (Россия) — +1.19,0

4. Эрик Вальнес (Норвегия) — +2.03,0…

7. Иван Якимушкин (Россия) +2.42,0…

9. Денис Спицов (Россия) — +3.23,0

10. Александр Терентьев (Россия) — +3.27,0