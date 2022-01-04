Норвежский сайт: Большунову не удалось угнаться за Клебо. Русского уложили спать

Норвежское издание Nettavisen выпустило материал, посвящённый мужскому масс-старту на «Тур де Ски», который состоялся вчера, 3 января. Победу в гонке одержал норвежец Йоханнес Клебо, лидер мужской сборной России Александр Большунов отстал от него почти на полминуты и занял пятое место.

«Одним из тех, кому не удалось угнаться за Клебо, стал его соперник из России Александр Большунов. Похоже, русского уложили спать.

После гонки явно расстроенный Большунов покинул стадион. Русский прошёл мимо представителей прессы, никому не дав интервью. Он захватил рюкзак и ушёл со стадиона на лыжах», — отмечается в материале на сайте издания.

Перед финальной гонкой на «Тур де Ски» общее отставание Большунова от Клебо составляет 2 минуты. Третьим идёт финн Ийво Нисканен (2 минуты 49 секунд).

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