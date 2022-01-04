Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

«Тур де Ски», 4 января, женщины: прямая трансляция гонки — на «Матч ТВ»

«Тур де Ски», 4 января, женщины: прямая трансляция гонки — на «Матч ТВ»
Комментарии

Сегодня, 4 января, состоится финальная гонка многодневки «Тур де Ски». В женском зачёте первое место занимает россиянка Наталья Непряева, которая на 1 минуту 12 секунд опережает представительницу Швеции Эббу Андерссон. Третьей идёт финка Кертту Нисканен (1 минута 19 секунд).

Участниц ожидает масс-старт коньковым ходом на 10 км (подъём в гору). Прямую трансляцию гонки можно будет посмотреть на телеканале «Матч ТВ». Начало гонки — в 13:30 мск.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) — 1:23.25.
2. Эбба Андерссон (Швеция) +1.12.
3. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.19.
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.21.
5. Хейди Венг (Норвегия) +1.40.
6. Джессика Диггинс (США) +1.42.
7. Татьяна Сорина (Россия) +1.42.
8. Тереза Штадлобер (Австрия) +1.59.
9. Катарина Хенниг (Германия) +2.10.
10. Анамария Лампич (Словения) +2.15…
21. Лилия Васильева (Россия) +5.21…
36. Анастасия Рыгалина (Россия) +6.43.
37. Екатерина Смирнова (Россия) +6.45…
40. Христина Мацокина (Россия) +7.41…
44. Яна Кирпиченко (Россия) +8.21.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022