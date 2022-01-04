Российская лыжница Наталья Непряева стала первой в истории россиянкой, выигравшей «Тур де Ски». В финальной гонке Непряева стала четвёртой, это не помешало ей остаться во главе общего зачёта.

Что касается мужского зачёта, то россияне уже побеждали на «Тур де Ски». Александр Большунов делал это дважды, Александр Легков и Сергей Устюгов — по одному разу.

«Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) — 1:59.38,5

2. Эбба Андерссон (Швеция) +46,7

3. Хейди Венг (Норвегия) +1.07,7

4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.48,6

5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.52,0

6. Татьяна Сорина (Россия) +2.24,7

7. Тереза Штадлобер (Австрия) +2.35,5

8. Джессика Диггинс (США) +3.15,8

9. Катарина Хенниг (Германия) +3.21,3

10. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +3.38,6.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.