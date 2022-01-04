Олимпийский чемпион Ульссон: сегодня никто не мог остановить Непряеву

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, швед Юхан Ульссон прокомментировал победу российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачёте «Тур де Ски». В финальной гонке Непряева заняла четвёртое место, это не помешало ей остаться во главе общего зачёта.

«Андерссон прошла гонку правильно. Непряева — вот кто испортил план Эббы, пройдя так здорово эту гору. Никто сегодня не мог остановить россиянку», — приводит слова Ульссона Aftonbladet.

Напомним, Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски». Что касается мужского зачёта, то россияне уже побеждали на «Тур де Ски». Александр Большунов делал это дважды, Александр Легков и Сергей Устюгов — по одному разу.

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