Шведский лыжник прокомментировал борьбу Андерссон и Непряевой на «Тур де Ски»

Двукратный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам, швед Теодор Петерсон поделился мнением о борьбе своей соотечественницы Эббы Андерссон и россиянки Натальи Непряевой на «Тур де Ски». Андерссон, ставшая второй в финальной гонке, на 25 секунд обошла Непряеву, занявшую четвёртое место; несмотря на это, в общем зачёте Наталья осталась впереди и одержала победу.

«Эбба Андерссон хорошо отработала гору и прошла быстрее всех, кроме Венг, у которой сегодня был фантастический день. Для победы требовалось, чтобы Непряева плохо показала себя в горе, но нет, Наталья выступила очень хорошо», — приводит слова Теодора Петерсона издание Aftonbladet.

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