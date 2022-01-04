Шведский лыжник прокомментировал борьбу Андерссон и Непряевой на «Тур де Ски»
Поделиться
Двукратный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам, швед Теодор Петерсон поделился мнением о борьбе своей соотечественницы Эббы Андерссон и россиянки Натальи Непряевой на «Тур де Ски». Андерссон, ставшая второй в финальной гонке, на 25 секунд обошла Непряеву, занявшую четвёртое место; несмотря на это, в общем зачёте Наталья осталась впереди и одержала победу.
«Эбба Андерссон хорошо отработала гору и прошла быстрее всех, кроме Венг, у которой сегодня был фантастический день. Для победы требовалось, чтобы Непряева плохо показала себя в горе, но нет, Наталья выступила очень хорошо», — приводит слова Теодора Петерсона издание Aftonbladet.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
Комментарии
- 4 января 2022
-
15:37
-
15:34
-
15:26
-
15:18
-
15:17
-
15:13
-
15:10
-
15:09
-
15:04
-
14:59
-
14:59
-
14:55
-
14:52
-
14:50
-
14:47
-
14:46
-
14:44
-
14:43
-
14:41
-
14:41
-
14:38
-
14:34
-
14:34
-
14:30
-
14:26
-
14:25
-
14:16
-
14:07
-
14:07
-
13:38
-
13:16
-
13:00
-
12:58
-
12:39
-
11:33
Партнерский контент