Видео: финиш Натальи Непряевой в заключительной гонке на «Тур де Ски»

В «Твиттере» выложили видео, в котором показано, как российская лыжница Наталья Непряева приходит на финиш четвёртой в заключительной гонке на «Тур де Ски». Напомним, это позволило ей остаться во главе общего зачёта и стать победителем соревнований.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» «Матч ТВ».
«Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины
1. Наталья Непряева (Россия) — 1:59.38,5
2. Эбба Андерссон (Швеция) +46,7
3. Хейди Венг (Норвегия) +1.07,7
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.48,6
5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.52,0
6. Татьяна Сорина (Россия) +2.24,7
7. Тереза Штадлобер (Австрия) +2.35,5
8. Джессика Диггинс (США) +3.15,8
9. Катарина Хенниг (Германия) +3.21,3
10. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +3.38,6.
- 4 января 2022
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