Елена Вяльбе отреагировала на победу Натальи Непряевой на «Тур де Ски»

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе прокомментировала победу российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачёте «Тур де Ски». В финальной гонке российская спортсменка заняла четвёртое место, это не помешало ей остаться во главе общего зачёта.

«У Наташи подходит форма. Был хороший тур для неё. Во всех гонках себя проявляла. Знаем, как тяжело ей всегда даётся эта гора. Но сегодня это была её лучшая гонка в гору. Перед Пекином это очень важно, это вселяет оптимизм. Не только в Наташу, но и во всех остальных членов команды. Значит, что всё идёт по правильному пути.

Тренеры и работают для того, чтобы эту форму приумножить. И Юрий Бородавко, и сама Наташа говорят, что ещё есть куда прибавлять. До Пекина есть время, чтобы поправить то, что нужно», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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