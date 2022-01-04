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Как вы оцените выступление женской сборной России на «Тур де Ски» — 2021/2022?

Как вы оцените выступление женской сборной России на «Тур де Ски» — 2021/2022?
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Завершился заключительный этап «Тур де Ски» — 2021/2022 среди женщин. Победителем общего зачёта стала российская лыжница Наталья Непряева. Ещё одна россиянка Татьяна Сорина стала шестой.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе: «Как вы оцените выступление женской сборной России на «Тур де Ски» — 2021/2022?»

«Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины

1. Наталья Непряева (Россия) — 1:59.38,5
2. Эбба Андерссон (Швеция) +46,7
3. Хейди Венг (Норвегия) +1.07,7
4. Криста Пярмякоски (Финляндия) +1.48,6
5. Кертту Нисканен (Финляндия) +1.52,0
6. Татьяна Сорина (Россия) +2.24,7
7. Тереза Штадлобер (Австрия) +2.35,5
8. Джессика Диггинс (США) +3.15,8
9. Катарина Хенниг (Германия) +3.21,3
10. Тириль Уднес Венг (Норвегия) +3.38,6

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