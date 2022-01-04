Стало известно, сколько Наталья Непряева заработала на «Тур де Ски»

Стало известно, сколько заработала на «Тур де Ски» российская лыжница Наталья Непряева, одержавшая победу в общем зачёте многодневки. Об этом сообщает финское издание Iltalehti.
За победу Непряева заработала € 53 тыс., также она получила € 10,6 тыс. различных бонусов. Таким образом, общая сумма призовых Натальи на «Тур де Ски» составила € 63,6 тыс.
Также сообщается, что шведка Эбба Андерссон, занявшая второе место на «Тур де Ски», заработала € 40,4 тыс., а норвежка Хейди Венг, ставшая третьей, — € 30 тыс.
Напомним, Наталья Непряева стала первой россиянкой, выигравшей «Тур де Ски». Что касается мужского зачёта, то россияне уже побеждали на «Тур де Ски». Александр Большунов делал это дважды, Александр Легков и Сергей Устюгов — по одному разу.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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