Александр Тихонов: я бы поднял и поцеловал Непряеву! Невзирая на свои 75 лет

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов прокомментировал победу российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачёте «Тур де Ски». В финальной гонке российская спортсменка заняла четвёртое место, это не помешало ей остаться во главе общего зачёта.

«Лучшего подарка придумать невозможно. Сейчас таких подарков не так много. Это сказка. Мы все смотрим, перезваниваемся. Для нашего поколения нет различий в видах спорта. Все зимние виды — наши!

Была бы возможность поцеловать Непряеву — я бы её поднял и сделал это. Невзирая на свои 75 лет! Заслуга Елены Валерьевны Вяльбе? Она профессионал своего дела! Мы с ней в очень хороших отношениях, мы старые друзья. Она знает всё, что делает. Это главное! Целую Лену, целую Непряеву! Дай бог ещё побед», — цитирует Тихонова «Спорт-экспресс».

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