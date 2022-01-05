Евгений Дементьев объяснил, за счёт чего Наталья Непряева выиграла «Тур де Ски»

Олимпийский чемпион 2006 года по лыжным гонкам Евгений Дементьев прокомментировал победу российской лыжницы Натальи Непряевой в общем зачёте «Тур де Ски». В финальной гонке российская спортсменка заняла четвёртое место, это не помешало ей остаться во главе общего зачёта.

«Наталья хорошо провела подготовительный период в этом сезоне и заметно прибавила в тактической подготовке, что было видно и в спринте в Оберстдорфе, и вчера в масс-старте. Она умеет терпеть, выждать нужный момент, после чего показывает всё, на что способна. Видно, что она набралась опыта и при этом физически хорошо готова. Эта совокупность физики и тактики и дала такой результат.

Я думаю, что в этом сезоне у неё есть шансы бороться и за олимпийские награды, и за Кубок мира. Саша Легков сегодня сказал, что, по словам Бородавко, она поймала кураж, видно, что умеет им пользоваться. Будем надеяться, что она и дальше будет держать его в своих руках», — приводит слова Дементьева Metaratings.

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