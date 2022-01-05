Петтер Нортуг дал совет Йоханнесу Клебо, который выиграл «Тур де Ски»
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг дал совет трёхкратному чемпиону ОИ Йоханнесу Клебо, который вчера, 4 января, во второй раз победил в общем зачёте многодневки «Тур де Ски». По словам Нортуга, Клебо стоит ответственно подойти к подготовке к Олимпиаде.
«Надвигается Олимпиада, и нельзя не обращать внимания на это. У Йоханнеса есть план, он знает, чем будет заниматься дома. И важно будет перезагрузиться. Ему следует забыть «Тур де Ски», на Олимпиаде могут выстрелить лыжники, которые ещё не были успешны», — приводит слова Нортуга TV2.
Лучшим из россиян на «Тур де Ски» стал Александр Большунов. Он отстал от Клебо на 2 минуты 3 секунды и занял второе место.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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