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Петтер Нортуг дал совет Йоханнесу Клебо, который выиграл «Тур де Ски»

Петтер Нортуг дал совет Йоханнесу Клебо, который выиграл «Тур де Ски»
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Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Петтер Нортуг дал совет трёхкратному чемпиону ОИ Йоханнесу Клебо, который вчера, 4 января, во второй раз победил в общем зачёте многодневки «Тур де Ски». По словам Нортуга, Клебо стоит ответственно подойти к подготовке к Олимпиаде.

«Надвигается Олимпиада, и нельзя не обращать внимания на это. У Йоханнеса есть план, он знает, чем будет заниматься дома. И важно будет перезагрузиться. Ему следует забыть «Тур де Ски», на Олимпиаде могут выстрелить лыжники, которые ещё не были успешны», — приводит слова Нортуга TV2.

Лучшим из россиян на «Тур де Ски» стал Александр Большунов. Он отстал от Клебо на 2 минуты 3 секунды и занял второе место.

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