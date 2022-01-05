Французская лыжница рассказала, как обошла Непряеву в конце финальной гонки «Тур де Ски»
Поделиться
Французская лыжница Дельфин Клодель рассказала, за счёт чего ей удалось обойти россиянку Наталью Непряеву в конце финальной гонки многодневки «Тур де Ски». Непряева заняла четвёртое место в последней гонке, однако это не помешало ей остаться во главе общего зачёта.
По словам Клодель, ей удалось подойти к финишу на свежих ногах.
«На последних метрах мои ноги были свежее, и это дало мне время. Считаю, на финише я лучше всех», — цитирует Клодель Le Dauphine.
Первые два места в гонке заняли Хейди Венг и Эбба Андерссон.
«Они были сильны. Я шла в первой десятке, но далеко от них. Преследовать их не было возможности. Если бы я стала бежать быстрее, я бы не выдержала», — добавила Клодель.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
Комментарии
- 5 января 2022
-
12:54
-
12:53
-
12:36
-
12:20
-
11:59
-
11:04
-
10:58
-
10:47
-
10:16
-
09:12
-
08:32
-
08:24
-
08:02
-
07:57
-
07:49
-
07:44
-
07:37
-
01:55
-
00:57
-
00:24
-
00:16
-
00:10
- 4 января 2022
-
23:53
-
23:43
-
22:58
-
22:36
-
21:54
-
21:29
-
20:56
-
20:44
-
20:37
-
20:29
-
20:16
-
19:57
-
19:52
Партнерский контент