Французская лыжница рассказала, как обошла Непряеву в конце финальной гонки «Тур де Ски»

Французская лыжница Дельфин Клодель рассказала, за счёт чего ей удалось обойти россиянку Наталью Непряеву в конце финальной гонки многодневки «Тур де Ски». Непряева заняла четвёртое место в последней гонке, однако это не помешало ей остаться во главе общего зачёта.

По словам Клодель, ей удалось подойти к финишу на свежих ногах.

«На последних метрах мои ноги были свежее, и это дало мне время. Считаю, на финише я лучше всех», — цитирует Клодель Le Dauphine.

Первые два места в гонке заняли Хейди Венг и Эбба Андерссон.

«Они были сильны. Я шла в первой десятке, но далеко от них. Преследовать их не было возможности. Если бы я стала бежать быстрее, я бы не выдержала», — добавила Клодель.

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