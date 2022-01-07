Лыжник сборной Финляндии объявил, что у него проблемы с сердцем

24-летний финский лыжник Вернери Сухонен сообщил, что вынужден приостановить карьеру из-за проблем с сердцем.
«Сезон окончен. Он продлился всего четыре гонки. Проблемы с сердцем, начавшиеся поздней осенью, обернулись незначительным скоплением жидкости в перикарде, поэтому мне, вероятно, придётся прекратить заниматься спортом на несколько месяцев. Давнее ощущение, что что-то не так, оказалось правдой.
Разочарование велико, но здоровье имеет приоритет над спортом. Нужно привести этого парня в форму и вернуться, когда придёт время. Невзгоды — это часть спорта, и теперь моя очередь попробовать этот аспект», — написал Сухонен на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Вернери Сухонена в «Инстаграме».
В 2017 году Сухонен стал пятым в спринте на чемпионате мира среди юниоров. Его лучший результат на Кубке мира – 10-е место.
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