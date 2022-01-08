Ханс Холунд: Клебо хорош во всём. Рады, что он норвежец

Трёхкратный чемпион мира Ханс Кристер Холунд первым из норвежской сборной по лыжным гонкам прибыл в Сайзер-Альме, где завершает подготовку к стартующим в феврале Олимпийским играм в Пекине. Он поделился своими впечатлениями от недавно завершившегося «Тур де Ски» и высоко оценил уровень мастерства Йоханнеса Клебо.
«Уровень готовности Йоханнеса Клебо очень впечатляет. Он — один из лучших лыжников, которых я когда-либо видел. Он – полноценный спортсмен, который хорош во всём. Мы рады, что Клебо — норвежец, и именно он выйдет на последний этап олимпийской эстафеты. Но это показывает, что остальным из нас, кто будет бороться за личное золото на Олимпиаде, будет тяжело», — рассказал Холунд о своём титулованном соотечественнике в интервью TV2.
То, как Клебо оторвался от Ийво Нисканена на «Тур де Ски», поразило не участвовавшего в тех состязаниях Холунда: «Мы знаем, что Нисканен находится в прекрасной форме, он выиграл две гонки Кубка мира в этом году, а тут Клебо уходит от него, как от стоячего, на 15-м километре! Это было сильно! Это был такой уровень, которого я раньше не видел у Клебо. Я сейчас даже не уверен, могу ли соответствовать подобной дистанционной скорости, поэтому я должен максимально продуктивно провести дни, предшествующие Олимпиаде».
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