Елена Вяльбе объяснила выбор состава сборной России по лыжным гонкам на ОИ-2022 в Пекине

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила выбор состава национальной команды на зимнюю Олимпиаду в Пекине. Мужскую команду представят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артём Мальцев, за женскую сборную выступят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.
«Две девушки — Истомина и Мацокина — попали на Игры решением тренерского штаба. Все остальные выполнили нужные критерии и отобрались.
Мы находимся в Европе, сейчас будем максимально искать европейские соревнования, чтобы организовать старты. Также внутри всех групп проведём контрольные забеги, встретимся все вместе», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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