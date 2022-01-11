«Кто-то слабее, кто-то сильнее». Крянин — о составе сборной России по лыжным гонкам на ОИ

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР), главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам, призёр ЧМ Сергей Крянин оценил выбор состава сборной России по лыжным гонкам на зимнюю Олимпиаду в Пекине. Мужскую команду представят Александр Большунов, Сергей Устюгов, Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Денис Спицов, Александр Терентьев, Илья Семиков и Артём Мальцев, за женскую сборную выступят Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Анастасия Рыгалина, Вероника Степанова, Христина Мацокина, Лилия Васильева и Мария Истомина.
«Состав боевой. Люди, которые поедут на Олимпиаду, окажут сопротивление в борьбе за медали. Задача — бороться за медали. В составе есть кто-то сильнее, кто-то слабее. Решение, кто побежит, объявят перед гонками, потому что допускаться будут четыре человека. Боевой состав, нацеленный на золото и медали. А там как повезёт. Второй — это первый из проигравших», — сказал Крянин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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