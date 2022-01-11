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Две белорусские лыжницы заявили, что власти не пускают их на ОИ за поддержку оппозиции

Две белорусские лыжницы заявили, что власти не пускают их на ОИ за поддержку оппозиции
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Белорусские лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович заявили, что власти страны не пускают их на Олимпиаду-2022 в Пекине за поддержку оппозиционных сил. Об этом сообщает агентство Reuters. Андриюк и Долидович запретили выступать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду, и у них не было возможности отобраться на игры.

«Они (спортивные чиновники Беларуси. — Прим. «Чемпионата») дословно обвинили меня в том, что я поддерживаю оппозицию. Я не хочу быть здесь. Я планирую уехать в Польшу, потому что жить здесь невозможно», — рассказала Андриюк.

«Я не сделала ничего, что могло бы оправдать дисквалификацию и деактивацию моего кода FIS», — добавила Долидович.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.

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