Две белорусские лыжницы заявили, что власти не пускают их на ОИ за поддержку оппозиции
Поделиться
Белорусские лыжницы Светлана Андриюк и Дарья Долидович заявили, что власти страны не пускают их на Олимпиаду-2022 в Пекине за поддержку оппозиционных сил. Об этом сообщает агентство Reuters. Андриюк и Долидович запретили выступать в квалификационных соревнованиях на Олимпиаду, и у них не было возможности отобраться на игры.
«Они (спортивные чиновники Беларуси. — Прим. «Чемпионата») дословно обвинили меня в том, что я поддерживаю оппозицию. Я не хочу быть здесь. Я планирую уехать в Польшу, потому что жить здесь невозможно», — рассказала Андриюк.
«Я не сделала ничего, что могло бы оправдать дисквалификацию и деактивацию моего кода FIS», — добавила Долидович.
Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля.
Комментарии
- 11 января 2022
-
15:04
-
14:33
-
13:26
-
13:01
-
12:43
-
12:38
-
12:35
-
12:21
-
09:30
-
08:08
- 10 января 2022
-
23:47
-
22:52
-
21:40
-
21:23
-
20:57
-
19:38
-
18:45
-
18:43
-
18:10
-
17:50
-
17:46
-
17:11
-
17:02
-
11:13
-
11:05
-
10:58
-
08:00
-
07:53
-
00:57
- 9 января 2022
-
23:07
-
23:03
-
21:13
-
14:05
-
13:28
-
13:13
Партнерский контент