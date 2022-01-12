Жан-Марк Гайяр признал поражение в борьбе за место на Олимпийских играх

Трёхкратный олимпийский призёр Жан-Марк Гайяр признался, что больше не верит в свои перспективы попасть в состав сборной Франции на Игры в Пекине. В этом сезоне 41-летний спортсмен занимает 128-е место в общем зачёте Кубка мира.



«Для меня отмена этапа в Ле Рус стала тяжёлым ударом. Этап во Франции ждали все, тем более что это был последний дедлайн перед Олимпийскими играми. Таким лыжникам, как я, которые плохо начали сезон, это точно не повысит котировки.



Пройду ли предолимпийский сбор? Я не вхожу в планы команды. Отменили не только этап в Ле Рус, но и Планицу. Так что для меня ситуация стала совсем сложной, я вынужден смириться и ставить перед собой другие цели.



В 2002 году я проходил подготовку к Олимпиаде, но меня не взяли. Тренеры выбрали меня пятым номером, но я не соответствовал критериям. В итоге министерство сказало: «Нет». Я собрал чемоданы посреди сбора. Не горю желанием возвращаться туда, чтобы вновь услышать «Нет».



Я сам во всём виноват. Знаю, что нужно показывать результаты. Если твои секунды посредственные, то ты в зоне риска. Если ты быстр, то и проблем не будет. Знал, что в моём возрасте мне не сделают подарок. Ничего не ждал и поэтому не разочарован», — приводит слова Гайяра L'Équipe.