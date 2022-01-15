Гребенько: думаю, тому же Устюгову посоревноваться в рамках Visma Ski Classics на руку

Российский лыжник Александр Гребенько поделился впечатлениями от своего выступления в классической разделке на 10 км в рамках Visma Ski Classics. На данный момент он занимает седьмое место.

«Конечно, классно соперничать со спортсменами высокого уровня с Кубка мира, посмотреть, как мы выглядим на фоне друг друга. Тем более даблполинг — это наша специализация, а для них это в новинку. Думаю, для того же Сергея Устюгова, пропустившего «Тур де Ски», посоревноваться здесь очень на руку. Все этапы Кубка мира отменены, остаётся только Олимпиада, а соревноваться где-то надо. Очень здорово, мне очень нравится, атмосферно», — сказал Гребенько в эфире «Матч ТВ».