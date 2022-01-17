21-летняя лыжница сборной России Вероника Степанова дала три совета начинающим лыжникам.

«Очень приятно получать всё больше и больше сообщений, вопросов от «подрастающего поколения» лыжников. Эти девочки и (реже) парни и есть моя целевая аудитория в «Инстаграме». А мнения «бывалых лыжников» для меня факультатив, cкорее, не хочу никого обидеть — со мной работают лучшие в мире тренеры, в советах я не очень нуждаюсь.

… Как тренироваться? Как стать такой быстрой, как ты? Как улучшить технику? Как перестать волноваться перед стартами? Меня радуют эти вопросы, и здорово, что девочки (и мальчики) заинтересованы в улучшении себя сегодняшних.

Советы, может быть, и очевидные, но верные и универсальные: доверяйте тренеру и прислушивайтесь к своему организму. Не переусердствуйте, но и не расслабляйтесь. Торопиться не нужно, всё успеете!» — написала спортсменка на своей странице в «Инстаграме».

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